أخبار عاجلة

لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية -
تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة -
الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد -
جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13» -
ساوثجيت: أطالب جماهير إنجلترا باحترام النشيد الوطني لإيطاليا -
العربي بدر: الأهلي لم يتحدث معي بشأن العودة -
تيا ضياء لاعبة الجمباز الإيقاعي: هدفنا رفع اسم مصر عاليا في الأولمبياد -
محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع وحدة «حياة كريمة» لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات -
«النواب» يوافق على تعديل «اللائحة الداخلية» في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة -
السيسي يصدَّق على 10 قوانين.. تعرف عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تعرف على موعد نهائي أفريقيا .. ومباراة الوداد وكايزر تشيفز

Print
تعرف على موعد نهائي أفريقيا .. ومباراة الوداد وكايزر تشيفز تعرف على موعد نهائي أفريقيا .. ومباراة الوداد وكايزر تشيفز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلى مع الترجي التونسي، عند الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على أرض ملعب استاد السلام، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكان بطل وحامل اللقب قد حسم مباراة الذهاب بالفوز بهدف نظيف سجله محمد شريف في المباراة التي جمعتهما في رادس.

ويسبق مباراة الأهلى والترجي مباراة كايزر تشيفز مع الوداد وتقام في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وقد حقق بطل جنوب إفريقيا فوزا على الوداد بهدف نظيف ليقطع شوطا كبيرا في التأهل لنهائي البطولة.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن مؤخرا إقامة نهائي البطولة في المغرب وتحدد موعد نهائي إفريقيا ليقام يوم 17 يوليو المقبل.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة

تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة

تيا ضياء لاعبة الجمباز الإيقاعي: هدفنا رفع اسم مصر عاليا في الأولمبياد

تيا ضياء لاعبة الجمباز الإيقاعي: هدفنا رفع اسم مصر عاليا في الأولمبياد

بحضور السفير القبرصي بمصر.. جنازة 4 شباب مصريين بحرائق قبرص بكنيسة بالمنيا (صور)

بحضور السفير القبرصي بمصر.. جنازة 4 شباب مصريين بحرائق قبرص بكنيسة بالمنيا (صور)

رئيس الجامعة الفرنسية يزور «المصرية اليابانية» لبحث التعاون في الهندسة (صور)

رئيس الجامعة الفرنسية يزور «المصرية اليابانية» لبحث التعاون في الهندسة (صور)