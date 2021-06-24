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بعثة الوداد المغربي تصل جوهانسبرج استعدادًا لموقعة كايزر تشيفز

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بعثة الوداد المغربي تصل جوهانسبرج استعدادًا لموقعة كايزر تشيفز بعثة الوداد المغربي تصل جوهانسبرج استعدادًا لموقعة كايزر تشيفز

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وصلت بعثة الوداد البيضاوي إلى جوهانسبرج، لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، السبت المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى المغربي صور وصول البعثة المطار.

وكانت بعثة الوداد، والتي ضمت 40 فردًا، قد شدت الرحال إلى جنوب إفريقيا، صباح اليوم، من الدار البيضاء في طائرة خاصة، بعدما خاض مباراة نهضة بركان، في الدوري المغربي للمحترفين، بالفريق الرديف.

ويحمل الوداد آمال الكرة المغربية، من أجل حجز مكان في المباراة النهائية، وتجنب تكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما توقف مشواره عند المربع الذهبي، وخرج على يد الأهلي.

وخسر الوداد ذهابًا 0-1 أمام كايزر تشيفز على ملعب محمد الخامس، ولذلك سيكون الفريق البيضاوي في مهمة صعبة لبلوغ النهائي.

المصرى اليوم

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