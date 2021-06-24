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سويسرا تفتح حدودها لمواطني مجلس التعاون الحاصلين على اللقاح

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سويسرا تفتح حدودها لمواطني مجلس التعاون الحاصلين على اللقاح سويسرا تفتح حدودها لمواطني مجلس التعاون الحاصلين على اللقاح
قبول اللقاحات المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية والصحة العالمية

سويسرا تفتح حدودها لمواطني مجلس التعاون الحاصلين على اللقاح

بعدما قررت السويسرية العودة إلى الحياة الطبيعية بعد الجائحة العالمية، تعتزم السلطات فتح الحدود للضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي الذين تلقّوا لقاحهم اعتباراً من 26 يونيو 2021 دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي أو الفحوصات.

ويتم قبول جميع اللقاحات المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية بما في ذلك لقاح سينوفارم، بعد 12 شهرًا من التطعيم الكامل.

ويمكن طلب تأشيرات شنغن مرة أخرى من خلال مراكز "في اف اس" اعتباراً من اليوم. ويمكن للأطفال غير الملقحين حتى سن 16 السفر مع والديهم الذين تم تطعيمهم، بين 16 و18 عامًا يحتاجون إلى إجراء اختبار PCR.

تكتسي الحرية الكاملة للسفر على الصعيد الدولي والافتتاح الكامل للبنى التحتية السياحية (المطاعم والمناسبات والمرافق الترفيهية) أهمية قصوى بالنسبة للسياحة. وبالتالي، فإن صناعة السياحة السويسرية مستعدة لاستقبال الضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى اعتبارًا من 26 يونيو، وتم وضع مفاهيم الحماية الشاملة لضمان سلامتهم.

وقال ماتياس ألبريخت، مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي: في دول مجلس التعاون الخليجي، الرغبة في السفر قوية للغاية. كما يخطط الناس الآن لرحلاتهم في الصيف. ولهذا ذكرت الحكومة السويسرية أنها تلتزم باستراتيجية الافتتاح للاتحاد الأوروبي، أو بالأحرى منطقة شنغن، وبالتالي ستهدف إلى فتح حدود البلاد أمام الأشخاص الذين تم تطعيمهم، اعتبارًا من 26 يونيو، في الوقت المناسب تمامًا للعطلة الصيفية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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