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"القصبي" لوكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية: المستهلك أولاً.. وسنساعدكم لمعالجة التحديات التي تواجهكم

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وجّه وكلاء الأجهزة الكهربائية بتخصيص أرقام مجانية لتلقي شكاوى المستهلكين

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أهمية حقوق المستهلك والحرص على إرضائه وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة من القطاع الخاص.

وأوضح خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بمقر الوزارة بحضور الرؤساء التنفيذيين لوكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في المملكة، أهمية تحسين الخدمات المقدمة وتطوير خدمات ما بعد البيع، ووضع مؤشرات أداء وفق أفضل المعايير العالمية ومراقبتها، ومراجعة وتطوير الجوانب التشريعية والإجرائية المرتبطة بالقطاع.

واستعرض الاجتماع الذي شهد مشاركة نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومساعد وزير التجارة بدر بن عبدالمحسن الهداب، ووكيل الوزارة لحماية المستهلك المهندس عمر بن محمد السحيباني، عدداً من الموضوعات التي تهم المستهلكين في قطاع الأجهزة الكهربائية عبر ثلاثة محاور أساسية، هي: خدمات ما بعد البيع متمثلة في توفر الأجهزة والشحن والتوصيل والتركيب وغيرها، ومحور الصيانة والضمان وضعف التغطية في بعض المدن والمحافظات، ومحور الأسعار.


ووجه القصبي بتشكيل فرق عمل من ممثلي القطاع لحصر كافة التحديات والحلول لتطوير الخدمات والارتقاء بها، موضحًا أن المستهلك أولاً، ويجب الحرص على تقديم الخدمات له بالجودة والسرعة اللازمة، وأن الوزارة تلقت شكاوى من المستهلكين خلال الفترة الماضية وأنه يتعين الوفاء بالالتزامات تجاه المستهلك دون تأخير أو تقصير. مضيفًا أن الوزارة تعمل بالشراكة مع المنشآت التجارية لمساعدتها على تطوير خدماتها وتوفير البيئة المحفزة لها وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

وشدد وزير التجارة على أهمية تحسين خدمات ما بعد البيع والنهوض بها، وتخصيص أرقام مجانية لتلقي شكاوى المستهلكين، والتوسع في مراكز الخدمة والصيانة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أسبوعين من عقد لقاء مماثل مع الرؤساء التنفيذيين لوكلاء السيارات في المملكة والذي تم التأكيد من خلاله على أهمية معالجة القصور في كافة جوانب الخدمة المرتبطة بحقوق المستهلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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