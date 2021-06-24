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«حب وخيانة وانفصال وصداقة».. جنيفر أنيستون تكشف حقيقة علاقتها ببراد بيت

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رغم الشائعات التي تناثرت عن عودتهما لاستئناف علاقتهما الرومانسية على مدى الأشهر القليلة الماضية منذ حفل جوائز Sag التي تقيمها رابطة الممثلين الأمريكية العام الماضي، إلا أن الممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون أكدت أنها تتواصل مع طليقها النجم براد بيت وأنهما صديقين وليسا عاشقين، وقالت «أنيستون» عن علاقتها بـ«بيت» خلال ظهورها في برنامج «SiriusXM»: «نحن أصدقاء فقط».

جنيفر أنيستون وبراد بيت - صورة أرشيفية

وشاركت «أنيستون» في الظهور بالبرنامج مع زملاءها في المسلسل الشهير «الأصدقاء» الذي قدمت منه حلقة استثنائية مؤخرا بعد توقف عرضه قبل 16 عاما..والذي شهدت إحدى حلقاته ظهور «بيت» كضيف شرف مع أنيستون التي جسدت دور الفتاة المدللة «ريتشيل».

جنيفر أنيستون وبراد بيت - صورة أرشيفية

وشهدت علاقة «أنيستون» و«بيت» جاذبية خاصة لدى جمهورهما، وكانا من الثنائيات المحببة في هوليوود، إلى أن انفصلا عام 2005، بفعل الخيانة ..منذ ارتباط «بيت» بزميلته «أنجلينا جولي» حين شاركها بطولة فيلم الاكشن الرومانسي «السيد والسيدة سميث»..والتي شاركها 6 أطفال نصفهم بالتبني.

أنجلينا جولي وبراد بيت - صورة أرشيفية
براد بيت - صورة أرشيفية

كما تحدث «بيت» في مقابلة مع مجلة Parade عام 2011 لأول مرة عن علاقته بـ«أنيستون»، مؤكدا إنه خلال فترة زواجهما شعر أنه «لم يكن يعيش حياة ممتعة.

جنيفر أنيستون وخطيبها - صورة أرشيفية

وانفصل «بيت» عن أنجلينا جولي عام 2016، بينما انفصلت جنيفر انيستون عن خطيبها «جاستن ثيروكس» عام 2017، في حين قالت أنها و«بيت» يواجهان الزمن ومافعله بهما.

ولفتت مازحة إلى أنها لاتزال تبحث عن الشخص المناسب لكنها بالتأكيد لن تطبق هذا البحث عبر مواقع المواعدة.

نجوم هوليوود في حفل «جوائز ممثلي الشاشة» في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية - صورة أرشيفية
نجوم هوليوود في حفل «جوائز ممثلي الشاشة» في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية - صورة أرشيفية

إلا أن ظهور النجمين في حفل توزيع جوائز رابطة الممثلين وفوزهما بالجائزتين كأفضل ممثل وممثلة وتقبيلهما لبعض زاد من الشائعات حول عودتهما لاستئناف علاقتهما وكذلك مجموعة من اللقاءات التي تمت بينهما مؤخرا.

المصرى اليوم

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