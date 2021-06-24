محافظ المنوفية يستقبل عددًا من الحالات الإنسانية (تفاصيل)

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استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الخميس، عددًا من الحالات الإنسانية بالمحافظة، معرباً عن سعادته بالتواجد معهم والاستماع لمطالبهم وتلبية احتياجاتهم في إطار سلسلة لقاءات رد الجميل للمساهمة في رفع العبء والمعاناة عن كاهل تلك الأسر لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتواصل مع الأسر الأولى بالرعاية، بحضور وكيل وزارة التضامن الإجتماعى.

قرر محافظ المنوفية صرف إعانات مالية فورية وشنط مواد غذائية لعدد 13 حالة إنسانية بنطاق المحافظة تساعدهم على متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية، وقرر صرف إعانة مالية لمواطنه تعانى من ورم سرطاني وتعول ثلاثة أبناء بمراحل التعليم المختلفة وكذا صرف مساعدة عاجلة لمواطن يعاني من استئصال غضروف قطنى ويعول زوجة واثنين من الأبناء.

كما قرر صرف إعانة مالية لمواطن يعول ابن بالثانوية ويعاني من ورم غير حميد بالبلعوم، هذا وقد تم صرف مساعدة مالية لمواطنة تبلغ من العمر 27 عام تعانى من مرض الفشل الكلوي وتحتاج لجلسات غسيل أسبوعياً نظراً لظروفها الصحية والإجتماعية، كما تم صرف إعانة مالية عاجلة لمواطنة تبلغ من العمر 46 عام يعانى زوجها من ضمور بخلايا الفص الأمامي من المخ وتأخر عقلي، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ببحث إمكانية صرف معاش تكافل وكرامة لأحد الحالات بمناوهلة بالباجور ليس لديها مصدر دخل، كما وجه بتوفير كشك لمواطن يقيم بمصطاى مركز قويسنا يعينه على تحمل أعباء الحياة المعيشية.



وخلال اللقاء سلم محافظ المنوفية ماكينة خياطة لمواطنة أرملة تقيم بأشمون وتعول عدد من الأبناء وليس لديها مصدر دخل تنفق منه على أولادها لتعينها على ظروفها المعيشية بالتنسيق مع أحد الجمعيات.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.