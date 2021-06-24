أخبار عاجلة

لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية -
تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة -
الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد -
جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13» -
ساوثجيت: أطالب جماهير إنجلترا باحترام النشيد الوطني لإيطاليا -
العربي بدر: الأهلي لم يتحدث معي بشأن العودة -
تيا ضياء لاعبة الجمباز الإيقاعي: هدفنا رفع اسم مصر عاليا في الأولمبياد -
محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع وحدة «حياة كريمة» لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات -
«النواب» يوافق على تعديل «اللائحة الداخلية» في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة -
السيسي يصدَّق على 10 قوانين.. تعرف عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

فيتنام تفرض عزل ذاتي 4 أسابيع .. وكوريا الجنوبية تطالبها بخفض المدة

Print
فيتنام تفرض عزل ذاتي 4 أسابيع .. وكوريا الجنوبية تطالبها بخفض المدة فيتنام تفرض عزل ذاتي 4 أسابيع .. وكوريا الجنوبية تطالبها بخفض المدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ أوي-يونغ، الفيتنامية بإعادة تطبيق نظام المسار السريع، الذي يبسط ويسرّع إجراءات دخول رجال الأعمال من البلدين، وتقصير فترة العزل الذاتي الإلزامي عند دخولها بسبب كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الكوري الرئيس الفيتنامي «نجوين شوان فوك» ورئيس الوزراء الفيتنامي «فام مينه تشين» ووزير الخارجية الفيتنامي «بوي ثان سون» في هانوي.

وتابع: «أبلغت المسؤولين الحكوميين الفيتناميين إن 4 أسابيع للعزل الذاتي الإلزامي المفروض عند دخولها طويلة جدا»، وأضاف أنه طلب بشدة من الحكومة الفيتنامية معاملة الكوريين الذين يقيمون لفترة طويلة في فيتنام على قدم المساواة مع الفيتناميين في حملة التطعيم.

وطلب الجانب الفيتنامي من كوريا الجنوبية زيادة وارداتها من المنتجات الزراعية والسمكية، وزيادة حصة التوظيف للفيتناميين في كوريا الجنوبية، وقال «جونغ» إنه قبل طلب فيتنام بزيادة حصة التوظيف للفيتناميين في البلاد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي