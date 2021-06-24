فيتنام تفرض عزل ذاتي 4 أسابيع .. وكوريا الجنوبية تطالبها بخفض المدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ أوي-يونغ، الحكومة الفيتنامية بإعادة تطبيق نظام المسار السريع، الذي يبسط ويسرّع إجراءات دخول رجال الأعمال من البلدين، وتقصير فترة العزل الذاتي الإلزامي عند دخولها بسبب كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الكوري الرئيس الفيتنامي «نجوين شوان فوك» ورئيس الوزراء الفيتنامي «فام مينه تشين» ووزير الخارجية الفيتنامي «بوي ثان سون» في هانوي.

وتابع: «أبلغت المسؤولين الحكوميين الفيتناميين إن 4 أسابيع للعزل الذاتي الإلزامي المفروض عند دخولها طويلة جدا»، وأضاف أنه طلب بشدة من الحكومة الفيتنامية معاملة الكوريين الذين يقيمون لفترة طويلة في فيتنام على قدم المساواة مع الفيتناميين في حملة التطعيم.

وطلب الجانب الفيتنامي من كوريا الجنوبية زيادة وارداتها من المنتجات الزراعية والسمكية، وزيادة حصة التوظيف للفيتناميين في كوريا الجنوبية، وقال «جونغ» إنه قبل طلب فيتنام بزيادة حصة التوظيف للفيتناميين في البلاد.