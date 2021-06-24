في 5 محافظات..صندوق تحيا مصر: قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" تستقبل 4 آلاف مواطن فى يومين..صور

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أجرت قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" اليوم، الخميس، الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى المواطنين وذلك في قرية البصارطة بمحافظة دمياط، ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وقرية الشنطور بمحافظة بني سويف، ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، وجزيرة محروس بمحافظة سوهاج.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القوافل ستواصل عملها على مدار اليوم وغد الجمعة، لتستقبل نحو 4000 مواطن على مدار اليومين، لافتا إلى أن القوافل توفر كشف الرمد على المواطنين، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة مجانا.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو مسايرة الاتجاه العالمي نحو مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، لافتا إلى أن الدراسات العالمية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية أكدت على أن 80% من مشكلات ضعف الإبصار يمكن تلافيها والوقاية منها إذا تم تشخيصها وعلاجها مبكرا، وأن 1.4 مليار طفل يمكن أن يستفيدوا من تصحيح عيوب ومشكلات الإبصار وأنه يمكن توفير ملايين الجنيهات من خلال تقديم خدمات صحية مناسبة موجهة لصحة العين.

كما أوضح عبد الفتاح أن مبادرة نور حياة ستوفر 200 ألف عملية مياه بيضاء، وذلك تماشيا مع الدراسات التي أفادت بأن جراحة علاج المياه البيضاء، يمكن أن تساهم في عودة الرؤية لثلثي المصابين بضعف الإبصار واستعادة بصرهم.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن المبادرة يتم تقديم خدماتها في إطار التكامل مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، وتوفير خدمات في مختلف المجالات لمواطني قرى ونجوع الجمهورية، حيث ينفذ الصندوق مبادرة نور حياة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والتي دعمت المبادرة بكافة الكوادر الطبية المتخصصة، ومن ناحيتها توفر وزارة الداخلية الدعم الكامل للمبادرة من خلال تسخير تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة.

وقدمت المبادرة خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها في فبراير 2019 لنحو مليون و200 ألف مواطن، بالإضافة إلى توفير 205 آلاف نظارة طبية، وصرف العلاج لنحو 90 ألف مريض، وإجراء 19 ألف عملية مياه بيضاء في 19 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

في 5 محافظات..صندوق تحيا مصر: قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" تستقبل 4 آلاف مواطن فى يومين..صور

في 5 محافظات..صندوق تحيا مصر: قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" تستقبل 4 آلاف مواطن فى يومين..صور

في 5 محافظات..صندوق تحيا مصر: قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" تستقبل 4 آلاف مواطن فى يومين..صور

في 5 محافظات..صندوق تحيا مصر: قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" تستقبل 4 آلاف مواطن فى يومين..صور

في 5 محافظات..صندوق تحيا مصر: قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" تستقبل 4 آلاف مواطن فى يومين..صور