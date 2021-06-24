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«الخيانة» تدفع خاميس رودريجيز لعرض نفسه على ميلان

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«الخيانة» تدفع خاميس رودريجيز لعرض نفسه على ميلان «الخيانة» تدفع خاميس رودريجيز لعرض نفسه على ميلان

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نشرت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية تقريرا صحفيا، إن وكيل الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب خط وسط إيفرتون، عرضه على ميلان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير، فإن ميلان يتطلع لإيجاد بديل لهاكان كالهانوجلو الذي انتقل مجانا إلى غريمه الأزلي إنتر ميلان.

وأضافت الصحيفة: «خورخي مينديز وكيل أعمال خاميس، أعطى لميلان فكرة استبدال كالهانوجلو بخاميس رودريجيز».

وأشارت الصحيفة، إلى أن الكولومبي بدأ يبحث عن بدائل مختلفة، بعد رحيل مدربه كارلو أنشيلوتي عن إيفرتون لتدريب ريال مدريد مجددا.

وأفاد التقرير، أن ميلان حاليًا يعمل من أجل ضم أوليفييه جيرو من صفوف تشيلسي، لتدعيم الهجوم.

وانتقل خاميس رودريجيز إلى إيفرتون قادمًا من ريال مدريد مجانا في صيف 2020، وسجل 6 أهداف وصنع 5 أخرى، خلال 23 مباراة في البريميرليج.

ويرتبط خاميس بعقد مع إيفرتون حتى صيف 2022، ولدى النادي الإنجليزي خيار لتمديد العقد الحالي لعام آخر.

المصرى اليوم

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