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أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف العام على فريق الكرة، أن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية من نادي الزمالك بشأن التعاقد مع محمود شبانة، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصطفى أمين، في تصريحات تلفزيونية: «لم نتلق أي عروض رسمية بشأن محمود شبانة، سواء من نادي الزمالك أو غيره من الأندية»، مضيفًا: «نرحب ببيع شبانة للزمالك، حال وصول عرض رسمي، ولكن بشرط بقاء الفريق في الدوري الممتاز».

وأضاف: «أبلغنا اللاعبين أننا لن نقف في طريقهم، حال وصول عروض رسمية لهم في نهاية الموسم، بشرط بقاء الفريق في مسابقة الدوري»، موضحًا: «نعاني من أزمة مالية، وبيع اللاعبين سيساعدنا في تخطي تلك الأزمة».

يُذكر أن أسوان يستعد لخوض مباراة وادي دجلة، المقرر إقامتها السبت المقبل، على ستاد أسوان، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.