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يشعر المنتخب الدنماركي، بالثقة في مباراته الأولى خارج أرضه ببطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، في ظل احتمالية حضور آلاف الجماهير لمباراة دور الـ16 أمام منتخب ويلز بعد غد السبت.

وقال لاعب خط الوسط توماس ديلاني للصحفيين، اليوم الخميس :«نعم، حظينا بدعم مذهل في كوبنهاجن حتى الآن. ولكن حتى في أمستردام، ٤ آلاف مشجع يريدون دعمنا. هذا أيضا لا يصدق».

وخسر المنتخب الدنماركي مباراته الافتتاحية أمام فنلندا (1-0)، بعد انهيار كريستيان إيركسن في الملعب ولكنه خاض معركة قوية قبل الخسارة 1 / 2 أمام المنتخب البلجيكي.

وبعد ذلك تأهل منتخب الدنمارك لدور الستة عشر عقب الفوز على المنتخب الروسي 4 / 1.

وقال أندرياس كورينيليوس مهاجم المنتخب الدنماركي: «لدينا طاقة جيدة في الفريق. استطعنا العودة في الملعب عقب كل ما حدث لنا وقدمنا مباراتين جيدتين للغاية. ونحن مستعدون للتحدي المقبل».

ولكن المنتخب الدنماركي يعلم أن منتخب ويلز، الذي خرج من الدور قبل النهائي في نسخة 2016، يشكل خطرا حقيقيا.

وأضاف كورنيليوس «جاريث بيل لديه إمكانات كبيرة. يجب أن ننتبه له وألا نسمح بحدوث هجمات مرتدة أو ركلات حرة. ولكنه ليس فريق يعتمد على فرد واحد».

وتلقى كاسبر هيولماند، مدرب المنتخب الدنماركي، الثناء على الطريقة التي قاد بها الفريق للأدوار الاقصائية وتعامله مع الفريق عقب انهيار إريكسن.

وقال هيولماند في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس أنه «في هذه اللحظة لدي أفضل عمل في العالم»، وأنه لا يخطط للحصول على وظيفة في نادي عقب نهاية البطولة.

وأضاف هيولماند: «أحب التواجد هنا. أحب هؤلاء اللاعبين. أصبحنا أكثر قربا مؤخرا».

وقال ديلاني إن المدرب «يهتم كثيرا» بشأن اللاعبين وأنه «مليء بالعواطف».

وختم: «صفاته كإنسان وكمدرب تسير جنبا إلى جنب.من المهم بالنسبة لنا كلاعبين، خصوصا في مثل هذه الأوقات، أن يكون لدينا شخصا مثله ليقود الفريق بهذه الطريقة».