دانييل كوخ: وجود البشر فى مدرجات اليورو لا يعني زيادة الإصابة بكورونا

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دافع دانييل كوخ المستشار الطبي لبطولة أوروبا (يورو 2020) عن مخطط السماح بحضور 60 ألف مشجع خلال مباراتي الدور قبل النهائي والمباراة النهائية للبطولة على ستاد ويمبلي في لندن.

وشهدت بريطانيا زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا المستجد في الأسابيع الأخيرة.

وفي المقابل ظلت أعداد الوفيات مستقرة نسبيا، وكذلك الحال بالنسبة لأعداد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بفضل التقدم الذي تشهده البلاد فيما يتعلق بملف تطعيم المواطنين ضد العدوى.

وقال السويسري كوخ اليوم الخميس في بيان مقتضب للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): «وجود البشر في الاستاد لا يعني تلقائيا زيادة المخاطر».

وأضاف: «الوضع في أوروبا لم يكن جيدا كما هو الآن، منذ فترة طويلة، حتى في إنجلترا».

وأشار إلى أن المناطق المحيطة بمدينتي مانشستر وجلاسجو تعاني من مشاكل أكبر من لندن.

كما شدد على ضرورة خضوع الجماهير لاختبارات كورونا.

وأكد كوخ أنه «من السهل للغاية النظر إلى العدوى أو إلى الفعاليات والقول: هنا يكمن الخطر».

وختم بالقول: «ما نراه في أوروبا في الوقت الراهن يعني أن امتلاء الملاعب إلى حد معين أمر آمن».

وأوصى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لحضور بطولات كرة القدم وخاصة مونديال قطر 2022، مؤكدا أن عدد الإصابات في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) كان منخفضا للغاية.

وعقد اليويفا اليوم الخميس اجتماعا مع وسائل إعلام بقيادة رئيس الأطباء في بطولة كأس الأمم الأوروبية زوران باهتيجاريفيتك والمستشار الطبي دانييل كوخ.

وكان أحد محاور اللقاء التطعيم إزاء بطولات كرة القدم الدولية.

وعقب الإعلان عن نية قطر فرض التطعيم الإلزامي على الأشخاص الراغبين في حضور مباريات مونديال 2022، أكد كوخ أنهم لم يُبلغوا بعد بغرض قطر وأنها قضية ستبدأ في المناقشة مجددا بعد انتهاء بطولة يورو 2020.

وتناول الاجتماع الإجراءات الأمنية التي سيفرضها اليويفا لنصف النهائي نهائي البطولة على ملعب ويمبلي في لندن أمام اكثر من 60 ألف شخص.