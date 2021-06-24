أحمد سامى يحذر لاعبى سموحة من الغرور قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

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يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تدريباته على ملعب النادى تحت القيادة الفنية لأحمد سامى، وذلك استعدادًا لمباراة الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح «الموج الأرزق» إلى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من أجل تثبيت أقدامه في المربع الذهبى بقوة، والمنافسة على تحقيق المركز الثالث هذا الموسم للعودة بالفريق إلى المشاركة في البطولات الإفريقية من جديد.

وحرص المدير الفني لسموحة، على تحفيز لاعبيه خلال الأيام الماضية ورفع معدل اللياقة الذهنية والفنية قبل مواجهة الدراويش خصوصا في ظل قوة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم.

وحث سامى لاعبيه على ضرورة اللعب بنفس الروح التي ظهروا عليها خلال المباريات الأخيرة وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.

وحذر المدير الفنى لاعبيه من الوقوع فريسة للغرور قبل مواجهة الدراويش، خاصة بعد الأداء العالى في المواجهة الماضية أمام بيراميدز والتى انتهت بثلاثية نظيفة، رفعت رصيد «الموج الأرزق» إلى 40 نقطة احتل بها المركز الرابع في جدول البطولة حتى الآن.

وطلب مدرب سموحة من لاعبيه التركيز في الفترة الحالية وعدم الإنشغال بأى مؤثرات خارجية قبل مواجهة الإسماعيلى، وطالب من الجميع التركيز في اللقاء فقط دون النظر إلى أي شئ آخر قبل هذه المباراة المرتقبة خصوصا في ظل الأداء الجيد الذي يقدمه الدراويش مع إيهاب جلال حاليا.

ويحاول أحمد سامى حاليا تجهيز كلاً من السوادنى الدولى أطهر الطاهر ورجب نبيل ومحمود البدرى وشريف رضا تمهيدا للاستعانة بهم في المواجهة القادمة، خصوصا وأن الفريق يعانى من نقص شديد في القائمة حيث يوجد فقط 22 لاعب يستغلهم المدير الفنى في كل المباريات منذ بداية الموسم.