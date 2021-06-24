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أمانة المدينة تغلق 316 منشأة مخالفة خلال النصف الأول من العام الميلادي

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أمانة المدينة تغلق 316 منشأة مخالفة خلال النصف الأول من العام الميلادي أمانة المدينة تغلق 316 منشأة مخالفة خلال النصف الأول من العام الميلادي
حررت 3520 غرامة بحق المخالفين للاشتراطات الصحية والقوانين البلدية

أمانة المدينة تغلق 316 منشأة مخالفة خلال النصف الأول من العام الميلادي

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة 30598 زيارة، منها 17370 زيارة صحية، و13154 زيارة تجارية، و58 زيارة لأندية رياضية، خلال النصف الأول من السنة الميلادية الجديدة، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار .

وتكثف الأمانة جهودها وجولاتها الميدانية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالقوانين والاشتراطات البلدية في مختلف المجالات والمحال والمنشآت التجارية الخاضعة لإشرافها.

وشملت الجولات الرقابية المنشآت والمراكز التجارية وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير في مختلف أحياء المدينة المنورة.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 3520 غرامة على المخالفين للاشتراطات الصحية والقوانين البلدية، وإغلاق 316 منشأة مخالفة، إلى جانب مصادرة وسحب 4806 لترات، و118370 كيلوغرامًا، و6052 علبة من المواد الغذائية والمشروبات الفاسدة قبل توزيعها في الأسواق.

وذكرت الأمانة أن أكثر المخالفات تكرارًا تمثلت في التجهيزات بمجموع 547 مخالفة، وسوء النظافة 614 مخالفة، وتشغيل عمالة دون شهادات صحية أو منتهية 409 مخالفات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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