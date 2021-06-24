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ينبع.. انطلاق المسار الخاص بتقديم لقاح كورونا لمنسوبي التعليم وذويهم

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وسط تنظيم يراعي اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية

ينبع.. انطلاق المسار الخاص بتقديم لقاح كورونا لمنسوبي التعليم وذويهم

دشن مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم بالشراكة مع القطاع الصحي بالمحافظة المسار الخاص بتقديم لقاح كورونا كوفيد - 19 لمنسوبي ومنسوبات التعليم وذويهم بموقع المجمع الأكاديمي بجامعة طيبة شطر الطالبات.

وتاتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم قبل بدء العام الدراسي 1443هـ، وحرصًا على العودة الطبيعية وسلامة المجتمع وانتظام العملية التعليمية.

تفصيلًا، جاءت الترتيبات بتخصيص مسار لمنسوبي التعليم وذويهم بالمجمع الأكاديمي بجامعة طيبة وبالمراكز الصحية التابعة للمحافظة، وهي "السميري، الجابرية بينبع النخل، السويق، تلعة نزا، قرية النباه" وسط تنظيم يراعي اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي هذا الإطار قامت الشؤون الصحية المدرسية وبالتعاون مع مركز الإحصاء بإعداد منصة إلكترونية، تهدف إلى حصر وتسجيل منسوبي إدارة التعليم من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية(بنين/ بنات) ممن تلقوا اللقاح من عدمه لحثهم على أخذ اللقاح وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأوضح مدير تعليم ينبع، أن المبادرة تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي يجدها الموظفون والموظفات من قبل القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي تحرص على سلامة الجميع، إلى جانب توفير بيئة عمل مناسبة وصحية وآمنة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحث العطوي، جميع منسوبي التعليم على المبادرة بأخذ لقاح قبل 22/ 12/ 1442هـ؛ كشرط للدخول إلى المنشآت التعليمية، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل، واتباع الإرشادات الصحية، والإجراءات الاحترازية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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