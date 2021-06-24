أخبار عاجلة

لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية -
تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة -
الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد -
جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13» -
ساوثجيت: أطالب جماهير إنجلترا باحترام النشيد الوطني لإيطاليا -
العربي بدر: الأهلي لم يتحدث معي بشأن العودة -
تيا ضياء لاعبة الجمباز الإيقاعي: هدفنا رفع اسم مصر عاليا في الأولمبياد -
محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع وحدة «حياة كريمة» لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات -
«النواب» يوافق على تعديل «اللائحة الداخلية» في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة -
السيسي يصدَّق على 10 قوانين.. تعرف عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كيف استخرج أطباء في مكة "مشبكاً" من مريء طفلة؟

Print
كيف استخرج أطباء في مكة "مشبكاً" من مريء طفلة؟ كيف استخرج أطباء في مكة "مشبكاً" من مريء طفلة؟
عن طريق استخدام المناظير دون إجراء أي تدخل جراحي

كيف استخرج أطباء في مكة

تمكَّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة من إنقاذ طفلة تبلغ ثمانية شهور بإزالة مشبك مفتوح عن طريق المناظير دون إجراء إي تدخل جراحي.

وبحسب الفريق الطبي؛ تعد مثل هذه الحالات نادرة وذلك لصغر عمر الطفلة وتعتبر هذه الطفلة الأولى التي يستخرج منها هذا الجسم الغريب "المشبك" على مستوى المنطقة بعمر لم يتجاوز ثمانية أشهر من الجزء العلوي بالمريء، مشيدًا بالتعاون البناء بين الأقسام المختلفة ومنها الأشعة والتخدير في علاج المرضى.

من جانب آخر؛ عبر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي عن شكره لجميع أفراد الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين في قسم المناظير وقسم التخدير على ما بذلوه من جهود أثناء تشخيص الحالة وحتى نهايتها والمشاركة في إزالة "المشبك" بكل احتراف ودقة.

وشدّد على ضرورة حرص الأسر على إبعاد هذه الأجسام المعدنية للحفاظ على سلامة أطفالهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الزكاة والجمارك" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو

"الزكاة والجمارك" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو

شاهد.. صورة باسمة للمك سلمان والسلطان هيثم وولي العهد تجتذب رواد "تويتر"

شاهد.. صورة باسمة للمك سلمان والسلطان هيثم وولي العهد تجتذب رواد "تويتر"

وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان

وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان

"مسن غميقة وشقيقته" ينتظران قرار التنمية الاجتماعية بنقلهما لدور الرعاية

"مسن غميقة وشقيقته" ينتظران قرار التنمية الاجتماعية بنقلهما لدور الرعاية