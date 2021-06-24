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أمانة الشرقية تواصل التطوير في سوق الخضار المركزي بالدمام

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أمانة الشرقية تواصل التطوير في سوق الخضار المركزي بالدمام أمانة الشرقية تواصل التطوير في سوق الخضار المركزي بالدمام
صيانة 82 من المصدات المطاطية للشاحنات وتمديد مواسير الخدمات

أمانة الشرقية تواصل التطوير في سوق الخضار المركزي بالدمام

تواصل أمانة المنطقة الشرقية الأعمال التطويرية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، ضمن برامج تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بمستوى الأعمال بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن الأعمال التطويرية تهدف إلى تنظيم الحركة ورفع مستوى السلامة داخل السوق، مبينة أن الأعمال التطويرية تضمنت صيانة 82 من المصدات المطاطية للشاحنات، صيانة التكييف والكاميرات الحرارية، صيانة واستبدال 519 كشافا، ومعالجة الأرصفة الجانبية وصبها وتركيب 80 من مطبات تهدئة السرعة، وتمديد 536 مترا طوليا من مواسير الخدمات وتضمين 473 مترا مربعا بروفايل، بالإضافة إلى 32 مترا مكعبا خرسانة.

وقامت الأمانة بإعادة سفلتة الشوارع داخل السوق بمساحة 149.250 مترا مربعا، وتركيب بردورات بطول 2260 مترا طوليا وزراعة 6500 متر مربع، وضبط 13محبس ماء وتسوية الساحات الداخلية للسوق بمساحة إجمالية تبلغ 4800 متر مربع.

أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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