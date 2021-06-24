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إعلان مواعيد المحاضرات الافتراضية بالمسجد النبوي

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إعلان مواعيد المحاضرات الافتراضية بالمسجد النبوي إعلان مواعيد المحاضرات الافتراضية بالمسجد النبوي
تقام لعدد من المشايخ وذلك بدءاً من يوم غد الجمعة

إعلان مواعيد المحاضرات الافتراضية بالمسجد النبوي

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقها الرسمي ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن مواعيد المحاضرات الافتراضية التي تقام بالمسجد النبوي لعدد من المشايخ وذلك بدءاً من يوم غد الجمعة.

وذكر الموقع أن أول المحاضرات للشيخ الدكتور عمر بن حسن فلاته بعنوان "فضل الذكر" وتقام بعد مغرب غد الجمعة، فيما تقام المحاضرة الثانية للشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن بعنوان "لاعدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل" بعد العصر من يوم السبت القادم، وبعد المغرب من نفس اليوم يلقي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله العبود المحاضرة الثالثة بعنوان "الدعاء هو العبادة".

وتقام يوم الأحد القادم بعد العصر محاضرة للشيخ الدكتور علي بن فهد أبابطين تحت عنوان "تحقيق التوحيد"، فيما يلقي الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري بعد المغرب من يوم الاثنين القادم محاضرة بعنوان "أسباب صلاح القلوب"، كما يلقي الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البحر بعد مغرب الاثنين محاضرة بعنوان "البشارة لأهل الاستقامة".

وفي اليوم الأخير من سلسلة المحاضرات الافتراضية من مسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم، يلقي الشيخ الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر محاضرة بعنوان "حفظ الضرورات الخمس" وذلك بعد مغرب يوم الأربعاء القادم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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