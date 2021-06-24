أخبار عاجلة

"وثائق فكتوريا" تكشف تورط النظام بمقتل 5210 مدنيين في حمص -
"الزكاة والجمارك" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو -
شاهد.. صورة باسمة للمك سلمان والسلطان هيثم وولي العهد تجتذب رواد "تويتر" -
وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان -
طلاب الثانوية العامة ببنى سويف امتحان اللغة العربية متوسط والوقت مناسب -
مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يسجل ارتفاعا خلال مايو بدعم نشاط التعدين -
«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «عابد» للائحة الداخلية وترفض تعديلات «أبوالعلا» -
تركيب وحدة استزراع سمكى فى الإسكندرية لتلبية احتياجات أهالى العجمى (صور) -
خسائر بالملايين.. مصطفي سالم يطالب بسرعة التعامل مع حريق طهطا وصرف تعويضات  -
لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد صابر قبل السفر للمغرب

Print
بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد صابر قبل السفر للمغرب بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد صابر قبل السفر للمغرب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص لاعبو نادي بيراميدز قبل سفرهم إلى المغرب على الاحتفال بعيد ميلاد صابر، عامل المهمات بفريق الكرة والذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، في جو أسري بملعب الدفاع الجوي.

وخاض بيراميدز تدريبا أخيرا صباح اليوم بملعب الدفاع الجوي بمشاركة المجموعة المختارة للسفر إلى المغرب، وشهد حالة معنوية كبيرة وتفاؤل بين اللاعبين لتحقيق الهدف المنشود والعودة ببطاقة التأهل من الدار البيضاء.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة

تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة

الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد

الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد

جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13»

جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13»