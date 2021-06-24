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«دور التعليم عن بُعد في التنمية الريفية والزراعة المستدامة في ».. ندوة بمكتبة الإسكندرية

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«دور التعليم عن بُعد في التنمية الريفية والزراعة المستدامة في مصر».. ندوة بمكتبة الإسكندرية «دور التعليم عن بُعد في التنمية الريفية والزراعة المستدامة في ».. ندوة بمكتبة الإسكندرية

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تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة عبر الإنترنت عن دور التعليم عن بُعد في التنمية الريفية والزراعة المستدامة في ، وذلك يوم الاثنين المقبل، الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا. تناقش الندوة كيف يمكن للتعليم عن بعد أن يساهم في التنمية الريفية المستدامة والزراعة المستدامة في مصر، كذلك تستعرض الندوة تجربة مشروع DeVilag في هذا الصدد.

يتحدث في الندوة الدكتور حسين العاطفي وزير الري الأسبق والأمين العام للمجلس العربي للمياه، والدكتور هاني سويلم؛ المدير العام لقسم الهيدرولوجيا الهندسية ومجلس اليونسكو للتغيرات الهيدرولوجية وإدارة الموارد المائية في جامعة آخن بألمانيا، والدكتور محمد عبدربه المدير التنفيذي لمركز بحوث التأقلم مع التغيرات المناخية بجامعة الإسكندرية، إلى جانب ممثلين عن الجامعات المصرية المشاركة في الحدث.

جدير بالذكر أن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار مشروع توجيه الهجرة من خلال التنمية المستدامة: البرنامج الأوروبي المصري للزراعة والتنمية الريفية، الممول من الاتحاد الأوروبي تحت مظلة +ERASMUS، وهو مشروع تعاون دولي مشترك بين مكتبة الإسكندرية وعدد من الجامعات المصرية والأوروبية؛ وهي: جامعة آخن بألمانيا، والجامعة السويدية للعلوم الزراعية بالسويد، وجامعة نيقوسيا بقبرص، وجامعة القاهرة، وجامعة الفيوم، وجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، والجامعة الأمريكية في القاهرة، ومركز الدراسات والبرامج الخاصة بمكتبة الإسكندرية. ويهدف مشروع DeVilag إلى العمل على تطوير المناطق الريفية في مصر، وتحسين مستوى الحياة، وتقليل الهجرة من الريف إلى الحضر، وخاصة هجرة الشباب؛ من خلال فهم القوى الدافعة والأسباب الجذرية لهذا النوع من الهجرة.

المصرى اليوم

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