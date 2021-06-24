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«المؤتمر»:زيادة المعاشات 13% إنصاف جديد من الدولة لأصحاب المعاشات

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«المؤتمر»:زيادة المعاشات 13% إنصاف جديد من الدولة لأصحاب المعاشات «المؤتمر»:زيادة المعاشات 13% إنصاف جديد من الدولة لأصحاب المعاشات

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قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبدالفتاح بزيادة المعاشات بنسبة 13% بداية من الشهر المقبل، يعد بمثابة إنجاز جديد للقيادة السياسية في هذا الملف، بعد أن وعد الرئيس بزيادة عاجلة لأصحاب المعاشات منتصف شهر مارس الماضى.

وأضاف صميدة، في بيان اليوم، أن القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح للمرة الثانية في إنصاف أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن هذا القرار يعينهم على تلبية احتياجات ومطالب أسرهم، بعدما قدموا خدماتهم لكافة قطاعات الدولة قبل بلوغهم سن المعاش.

وتابع رئيس حزب المؤتمر: “ما حققه الرئيس السيسي، في هذا الملف إنجاز حقيقي يستحق الإشادة، علاوة على المشروعات الضخمة التي أنجزتها الدولة المصرية في كافة المجالات على مدار السنوات الماضية”.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2021 بنسبة 13%.

ووجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه في منتصف مارس الماضى، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما وجه الرئيس السيسى بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7،5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

المصرى اليوم

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