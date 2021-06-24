وكيل «تعليم القليوبية» يجتمع مع مسؤولي «التجريبات» بالمديرية

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عقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا مع مسؤولي التجريبيات بالمحافظة، وبحضور الدكتور محمد عبدالرشيد مدير عام التعليم العام، وبليغ عبدالرحمن مدير إدارة التجريبيات بالمديرية.

وتناول الاجتماع أهم الاستعدادات والتجهيزات داخل المدارس الرسمية التي بها لجان الثانوية العامة، مؤكدا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس حفاظا على سلامة الطلبة وسلامة العاملين بالمدرسة.

وتناول الاجتماع أهم المشكلات التي تعاني منها المدارس الرسمية للغات وسبل التغلب عليها وضرورة حلها في إطار السرعة والدقة لتقديم منظومة خدمية متميزة للطلبة.

كما ناقش الاجتماع الكتاب الدورى (٤٠) بشأن التحويلات داخل الإدارة والمحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة متابعة مسؤول المدارس التجريبية لحركة التحويلات داخل المدارس، ومراعاة الكثافة داخل المدارس والاهتمام بتنسيق رياض الأطفال ومراعاة الكثافة داخل القاعات لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة الأطفال.

كما شدد على عدم قبول تبرعات ومشاركات مادية من أولياء الأمور وحسن التعامل مع أولياء الأمور وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.

تعليم القليوبية:يجتمع مع مسئولي التجريبات بالمديرية

تعليم القليوبية:يجتمع مع مسئولي التجريبات بالمديرية