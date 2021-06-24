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الجيزة: رفع 60 إشغال بأحياء جنوب وغلق مقهى مخالف بأوسيم (صور )

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شنت محافظة الجيزة من خلال أحياء جنوب الجيزة والهرم ومركز أوسيم حملات لضبط الشارع ورفع كافة أوجه الاشغال وذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني وعدم السماح للمنشات التجارية بالتعدي على الطريق العام.

وفي هذا الاطار قام حي جنوب الجيزة بمتابعة من تيسير عبدالفتاح رئيس الحي برفع ٤٠ حالة اشغال للمحال والمنشأت التجارية بشوارع الكولدير وربيع الجيزى والبحر الاعظم وميدان الجيزة .

كما قام حي الهرم بمتابعة من اللواء خالد عصر رئيس الحي برفع ٢٠ حاله اشغال للمحال وفروشات الباعه الجائلين من شوارع اللبيني فيصل وعمرو بن العاص شملت استاندات وعربات مأكولات وثلاجات .

كما قام مركز أوسيم برئاسة فرج عبدالعاطي بغلق مقهي للتعدي على حرم الطريق العام واعاقة حركة المارة بشارع الجمهورية بالزيدية وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كافه المخالفين .

المصرى اليوم

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