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كشف الدكتور هانى جوخدار نائب وزير الصحة السعودى، خلال مؤتمر صحفى، عن آخر مستجدات فيروس كورونا بإقليم شرق المتوسط، أن مرضى الأمراض المزمنة والحوامل لا يمكنهم الحج هذا العام، لأنهم أكثرعرضة للإصابة بكورونا خلال موسم الحج.

وقال، إنه تم اعتماد لقاحات داخل المملكة العربية السعودية من خلال الجهة المسؤول عن الترخيص للقاحات، واللقاحات التي تم ترخيصها داخل المملكة هي لقاح فايزر واسترازينيكا، أما خارج المملكة فإن اللقاحات التي تم اعتمادها للأشخاص القادمين إلى المملكة «فايزر، وموديرنا، واسترازينيكا، وجونسون» ويتم تقييم باقى اللقاحات.

ومن جانبها أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الاستعدادات التنظيمية والخدمية والصحية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن عند وصولهم إلى المسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام .

وبينت أن جميع الوكالات والإدارات الميدانية والإدارية تعمل على تجويد مخرجات الأعمال والخدمات من خلال خطط وبرامج أُعدّت مسبقاً لتسهيل أداء النسك والعبادات في المسجد الحرام ومراعاة المتطلبات الصحية للجائحة الاستثنائية ليؤدي الحجاج شعائرهم وسط خدمات تنظيمية وصحية مهيأة لبيئة صحية آمنة مستوفية لجميع متطلبات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين .

وأكدت استمرارية إعداد الخطط التنظيمية والتطويرية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والآلية وتسخيرها لتكامل جودة المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام وحرصها التام على مواصلة التميز الخدمي النوعي الذي تحقق منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين، عبر تطبيق مستجدات الجودة الخدمية العالمية ووضع معايير ومستويات للأداء بشكل مستمر، لتراعي مخرجات المنظومة الخدمية والإدارية ومستهدفات المشاريع والبرامج التطويرية كافة، وضمان تحقيق أهداف الرئاسة الرامية إلى تطوير شامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين .