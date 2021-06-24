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تعرف على آخر إحصائيات كورونا في قطاع غزة

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تعرف على آخر إحصائيات كورونا في قطاع غزة تعرف على آخر إحصائيات كورونا في قطاع غزة

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نشرت صحة غزة، اليوم الخميس، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

وقالت الصحة، أنها أجرت 490 فحصًا مخبريًأ خلال ال 24 ساعة الماضية، تم تسجيل (157) اصابة جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل حالات وفاة.

وأكدت الصحة، تعافي 154 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 113607 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 2818 حالة

اجمالي المتعافين 109733 حالة، اجمالي الوفيات 1056 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 66 حالة.

و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

و اجمالي جرعات اللقاح المضاد لكورونا التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص.

فيما بلغ اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 63743 شخص

المصرى اليوم

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