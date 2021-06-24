أخبار عاجلة

"وثائق فكتوريا" تكشف تورط النظام بمقتل 5210 مدنيين في حمص -
"الزكاة والجمارك" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو -
شاهد.. صورة باسمة للمك سلمان والسلطان هيثم وولي العهد تجتذب رواد "تويتر" -
وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان -
طلاب الثانوية العامة ببنى سويف امتحان اللغة العربية متوسط والوقت مناسب -
مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يسجل ارتفاعا خلال مايو بدعم نشاط التعدين -
«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «عابد» للائحة الداخلية وترفض تعديلات «أبوالعلا» -
تركيب وحدة استزراع سمكى فى الإسكندرية لتلبية احتياجات أهالى العجمى (صور) -
خسائر بالملايين.. مصطفي سالم يطالب بسرعة التعامل مع حريق طهطا وصرف تعويضات  -
لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

على خلفية أزمة السفينة.. تستدعي السفير البريطاني

Print
على خلفية أزمة السفينة.. روسيا تستدعي السفير البريطاني على خلفية أزمة السفينة.. تستدعي السفير البريطاني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت موسكو، الخميس، أنها ستسدعي سفير بريطانيا، على خلفية تصريحات متبادلة حول دخول سفينة للمياه الإقليمية الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات بثها التليفزيون الرسمي، إن الوزارة ستستدعي سفير بريطانيا اليوم.

واتهمت المتحدثة بريطانيا بالكذب في روايتها لواقعة اختراق السفينة للمياه الإقليمية الروسية.

بدورها، أعربت الرئاسة الروسية عن قلقها من أفعال بريطانيا، معتبرة إياها «غير مقبولة ولا تتوافق مع القانون الدولي».

وأشارت إلى أن «اختراق مدمرة بريطانية مياهنا الإقليمية عمل استفزازي، وستواصل قواتنا الحدودية الرد بصرامة على هذه الأفعال بما يتناسب مع القانون الدولي، ونأمل ألا تتكرر الاستفزازات».

وأمس الأربعاء، أعلنت موسكو أن قوات حرس الحدود أطلقت طلقات تحذيرية وقنابل بعد خرق سفينة حربية بريطانية حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

فيما نفى الجيش البريطاني إطلاق نيران تحذيرية باتجاه إحدى سفنه داخل المياه الإقليمية الروسية.

وزير الدفاع البريطاني بن والاس قال إن المدمرة إتش إم إس ديفندر كانت تقوم بعملية «عبور روتيني» ودخلت ممرًا ملاحيا معترفا به دوليا.

وأضاف والاس: «وكدأبها، اقتفت سفن روسية أثر السفينة البريطانية وأُخطرت بأن هناك مناورات تدريبية تجري غير بعيد من مكانها».

بدورها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الروس كانوا يجرون مناورات بالمدفعية في البحر الأسود، وقد قدموا إخطارًا بنشاطهم.

وتابعت: «لم توجَّه طلقات صوب إتش إم إس ديفندر، ولا نُقرّ الزعم القائل بأن قنابل أُسقطت في مسار المدمرة البريطانية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا

روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة