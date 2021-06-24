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مفاجأة كبيرة.. حساب ياسمين صبري المزيف «موثق رسميًا»

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مفاجأة كبيرة.. حساب ياسمين صبري المزيف «موثق رسميًا» مفاجأة كبيرة.. حساب ياسمين صبري المزيف «موثق رسميًا»

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ظن جمهور الفنانة ياسمين صبري، امتلاكها حساب شخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُعتقدين أنها ردت منذ ساعات على حساب منسوب ومزيف إلى الممثلة وعارضة الأزياء الأسبانية، جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، بعد إشارة حساب الثانية تقليد «صبري» لها.

ويرجع سبب اللبس إلى كون حساب «صبري» على «فيسبوك» موثق بعلامة «الصح» الزرقاء، رغم أن المتحكمين في الصفحة يعلنون بشكل واضح أنهم ليس إلا مجرد مُعجبين بالفنانة المصرية، مُسجلين عبارة «The Official Page Of Yasmin Sabri's fans» أي الصفحة الرسمية لمُحبي ياسمين صبري.

وتلك الصفحة التي علّقت على الحساب المنسوب لعارضة الأزياء، قائلين بالإنجليزية: «أنا لا أتنافس مع أي شخص»، وتلك العبارة كانت ردًا على صفحة جورجينا المنسوبة لها عبر «فيسبوك»، بعدما وجهت رسالة زائفة مباشرة لياسمين صبري قائلة لها: «كوني نفسك وليس أنا».

من هنا، صدّق جمهور الفنانة المصرية أن تلك كلماتها الدفاعية ضد «رودريجيز»، لكن بالعودة أسابيع إلى الوراء تجد «صبري» نفت امتلاكها حساب عبر موقع التواصل «فيسبوك»، قائلة عبر حسابها الرسمي بـ«تويتر»: «‏ليس لدي أي حسابات على الفيس بوك، والحساب مزور، وسأغلقه.. مستحيل أتكلم كده مع أو على أي حد».

وكان تعليق «صبري» على حقيقة حسابها على «فيسبوك» في ذلك الوقت، لنفي علاقتها بالتعليق المكتوب على إعلان محمد رمضان الحجز على أمواله، حيث قال الحساب الزائف نفسه على لسان ياسمين صبري: «ضحكتني».

يذكر أن الاتهامات الموجهة لـ«صبري» بشأن تقليدها للعارضة الأسبانية، ليست الأولى من نوعها، إذ طالما طالت عبارة واضحة من المُتابعين للفنانة المصرية وهي «لا تسوي نفسك جورجينا»، حيث يظن الكثيرين أن ياسمين تقلد الثانية في اختياراتها لملابسها وحتى تصفيفات شعرها. في المقابل، لا تملك عارضة الأزياء الأسبانية جورجينا سوى حساب موثّق عبر موقع الصور «انستجرام»، ويُعد حسابها الذي تسبب في جدل الساعات الماضية عبر «فيسبوك» زائفًا.

المصرى اليوم

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