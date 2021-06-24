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سارة عبدالرحمن تنتهي من تصوير الجزء الثاني من «ليه لأ؟»

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انتهت الفنانة سارة عبدالرحمن من تصوير حلقات الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ؟!» الذي تشارك في بطولته مع النجمة منة شلبي، ومن إخراج مريم أبوعوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم. ويُعرض حالياً على منصة شاهد، محققاً أعلى نسبة مشاهدة في على المنصة مؤخراً.

ومن الكواليس التُقطت مجموعة من الصور لـ سارة عبدالرحمن، إحداها مع النجم أحمد حاتم الذي يشاركها بطولة المسلسل، وأخرى مع مها أبوعوف مخرجة العمل، وصورة مع الطفل سليم مصطفى، الذي خطف قلوب المشاهدين بأدائه السلس والتلقائي لشخصية الطفل اليتيم يونس، والذي تبنته دكتورة ندى (منة شلبي).

مسلسل ليه لأ - صورة أرشيفية
مريم وسارة
ليه لأ

ويعد هذا هو التعاون الأول بين سارة عبدالرحمن ومنة شلبي، والثاني مع أحمد حاتم، بعد لقائهما في فيلم«الكنز 2: الحب والمصير» في 2019.. ويشاركهما بطولة المسلسل مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبوعوف والطفلة منى أحمد زاهر.

المصرى اليوم

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