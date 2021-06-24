طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات التجريبية من المنازل في الوادي الجديد

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يواصل طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد استكمال آداء الإمتحانات التجريبية اليوم الخميس من المنازل أون لاين عن طريق استخدام أجهزة التابلت .

وقال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ان طلاب الثانوية العامة يستكملون آداء الامتحانات من المنازل في ظل ان بداية الإمتحانات التجريبية كانت يوم للشعبة العلمية، ويوم للشعبة الأدبية ويوم للمنازل والراسبين، واليوم الرابع يستكمل الطلاب آداء الإمتحانات من المنازل في 4 مواد دراسية هي الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والفيزياء والكيمياء، وتستمر غدا الجمعة وبعد غد السبت في بقية المواد، وذلك في إطار تدريب الطلاب على الإمتحانات النهائية للثانوية العامة.

جدير بالذكر ان المحافظة تضم 1805 طالب وطالبة بالثانوية العامة موزعين على 27 مدرسة ثانوية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.