أخبار عاجلة

"وثائق فكتوريا" تكشف تورط النظام بمقتل 5210 مدنيين في حمص -
"الزكاة والجمارك" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو -
شاهد.. صورة باسمة للمك سلمان والسلطان هيثم وولي العهد تجتذب رواد "تويتر" -
وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان -
طلاب الثانوية العامة ببنى سويف امتحان اللغة العربية متوسط والوقت مناسب -
مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يسجل ارتفاعا خلال مايو بدعم نشاط التعدين -
«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «عابد» للائحة الداخلية وترفض تعديلات «أبوالعلا» -
تركيب وحدة استزراع سمكى فى الإسكندرية لتلبية احتياجات أهالى العجمى (صور) -
خسائر بالملايين.. مصطفي سالم يطالب بسرعة التعامل مع حريق طهطا وصرف تعويضات  -
لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. المصرى اليوم

واتساب يضيف ميزة جديدة .. شاهد الفيديو والصور لمرة واحدة (تفاصيل)

Print
واتساب يضيف ميزة جديدة .. شاهد الفيديو والصور لمرة واحدة (تفاصيل) واتساب يضيف ميزة جديدة .. شاهد الفيديو والصور لمرة واحدة (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار واتساب والهواتف الذكية، إنه من المقرر أن يدخل تطبيق التواصل «واتساب» قريبا إلى حيز التنفيذ ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط.

وأضاف الموقع، أن الميزة الجديدة ستسمح للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات لا يمكن للمستقبلين إلا مشاهدتها مرة واحدة.

وستخفتي الصور والفديوهات أثناء الدردشة بمجرد مشاهدتها من الطرف الآخر، والغاية من وراء ذلك هو الحفاظ على مساحة أكبر في ذاكرة الهواتف الذكية.

كما ستسمح الخاصية الجديدة للمستخدم بالتأكد مما إذا كان المستقبل قد شاهد الصورة أم لا. ولم يكشف الموقع عن موعد محدد لإطلاق الخدمة لكنه قال إن ذلك سيتم قريبا.

وقال إن هذه الميزة ستكون متاحة للهواتف التي تعمل بنظامي «أندرويد» و«أي أو أس». وكانت هذه الميزة مستخدم من قبل في انستجرام«، حيث أن أي شخص يستقبل هذا النوع من الرسائل يلاحظ اختفاءها بعد لحظات من صندوق الرسائل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة

تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة

الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد

الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد

جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13»

جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13»