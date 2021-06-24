أخبار عاجلة

"وثائق فكتوريا" تكشف تورط النظام بمقتل 5210 مدنيين في حمص -
"الزكاة والجمارك" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو -
شاهد.. صورة باسمة للمك سلمان والسلطان هيثم وولي العهد تجتذب رواد "تويتر" -
وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان -
طلاب الثانوية العامة ببنى سويف امتحان اللغة العربية متوسط والوقت مناسب -
مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يسجل ارتفاعا خلال مايو بدعم نشاط التعدين -
«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «عابد» للائحة الداخلية وترفض تعديلات «أبوالعلا» -
تركيب وحدة استزراع سمكى فى الإسكندرية لتلبية احتياجات أهالى العجمى (صور) -
خسائر بالملايين.. مصطفي سالم يطالب بسرعة التعامل مع حريق طهطا وصرف تعويضات  -
لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مركز أورام محمد بن ناصر" يقدم خدماته لـ5 آلاف مريض في 5 أشهر

Print
"مركز أورام محمد بن ناصر" يقدم خدماته لـ5 آلاف مريض في 5 أشهر "مركز أورام محمد بن ناصر" يقدم خدماته لـ5 آلاف مريض في 5 أشهر
استفاد منه 11682 مريضاً العام الماضي.. وأجرى أول زراعة لخلايا جذعية بالمنطقة الجنوبية

قدّم مركز الأورام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، في منطقة جازان، خدماته لـ5221 مستفيداً، وذلك خلال الخمسة أشهر الماضية من العام الحالي 2021.

وأبانت "صحة جازان" أن المراكز التخصصية بالمنطقة تقدم خدماتها للمرضى والمراجعين من جميع المحافظات والمراكز في المنطقة بجودة عالية؛ للتخفيف من معاناتهم، وتجنبهم مشقة السفر للمراكز المتخصصة في المناطق الأخرى.

وكان المركز قد قدّم خدماته لـ11682 مستفيداً، وذلك خلال العام الماضي 2020م منها 664 حالة جديدة فيما بلغت حالات المتابعة 11018 حالة.

يشار إلى أن المركز كان قد نجح في إجراء أول حالة زراعة خلايا جذعية على مستوى مستشفيات المنطقة الجنوبية لمواطن خمسيني مصاب بسرطان نخاع العظم النقوي Multiple Myeloma تحت إشراف كادر طبي سعودي من المستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الزكاة والجمارك" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو

"الزكاة والجمارك" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو

شاهد.. صورة باسمة للمك سلمان والسلطان هيثم وولي العهد تجتذب رواد "تويتر"

شاهد.. صورة باسمة للمك سلمان والسلطان هيثم وولي العهد تجتذب رواد "تويتر"

وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان

وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان

"مسن غميقة وشقيقته" ينتظران قرار التنمية الاجتماعية بنقلهما لدور الرعاية

"مسن غميقة وشقيقته" ينتظران قرار التنمية الاجتماعية بنقلهما لدور الرعاية