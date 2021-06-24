رسميًا.. الحكومة الإسبانية توافق على عودة الجماهير  للملاعب بلا قيود

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قالت: بعد أكثر من عام من الغياب بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد

أعلنت الحكومة الإسبانية، صباح اليوم الخميس، موافقتها على عودة الجماهير للملاعب، بعد أكثر من عام من الغياب بسبب فيروس كورونا.

ووافقت الحكومة الإسبانية، خلال الاجتماع الاستثنائي بمجلس الوزراء، على إلغاء القيود المفروضة على سعة ملاعب كرة القدم وكرة السلة.

وقالت كارولينا دارياس وزيرة الصحة الإسبانية بحسب صحيفة "ماركا": "سوف نعود إلى الحياة الطبيعية، فيما يتعلق بعودة الجمهور إلى الملاعب".

وبهذا القرار، يتم إلغاء العمل بالمادة 15.2 من القانون العادي الجديد، بشأن حضور الجماهير إلى ملاعب كرة القدم وكرة السلة، الذي تم فرضه خلال فترة تفشي فيروس كورونا.