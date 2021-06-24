أخبار عاجلة

"وثائق فكتوريا" تكشف تورط النظام بمقتل 5210 مدنيين في حمص -
"الزكاة والجمارك" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو -
شاهد.. صورة باسمة للمك سلمان والسلطان هيثم وولي العهد تجتذب رواد "تويتر" -
وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان -
طلاب الثانوية العامة ببنى سويف امتحان اللغة العربية متوسط والوقت مناسب -
مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يسجل ارتفاعا خلال مايو بدعم نشاط التعدين -
«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «عابد» للائحة الداخلية وترفض تعديلات «أبوالعلا» -
تركيب وحدة استزراع سمكى فى الإسكندرية لتلبية احتياجات أهالى العجمى (صور) -
خسائر بالملايين.. مصطفي سالم يطالب بسرعة التعامل مع حريق طهطا وصرف تعويضات  -
لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رسميًا.. الإسبانية توافق على عودة الجماهير  للملاعب بلا قيود

Print
رسميًا.. الحكومة الإسبانية توافق على عودة الجماهير  للملاعب بلا قيود رسميًا.. الإسبانية توافق على عودة الجماهير  للملاعب بلا قيود
قالت: بعد أكثر من عام من الغياب بسبب  تفشي في البلاد

رسميًا.. الحكومة الإسبانية توافق على عودة الجماهير  للملاعب بلا قيود

أعلنت الإسبانية، صباح اليوم الخميس، موافقتها على عودة الجماهير للملاعب، بعد أكثر من عام من الغياب بسبب فيروس كورونا.

ووافقت الحكومة الإسبانية، خلال الاجتماع الاستثنائي بمجلس الوزراء، على إلغاء القيود المفروضة على سعة ملاعب كرة القدم وكرة السلة.

وقالت كارولينا دارياس وزيرة الصحة الإسبانية بحسب صحيفة "ماركا": "سوف نعود إلى الحياة الطبيعية، فيما يتعلق بعودة الجمهور إلى الملاعب".

وبهذا القرار، يتم إلغاء العمل بالمادة 15.2 من القانون العادي الجديد، بشأن حضور الجماهير إلى ملاعب كرة القدم وكرة السلة، الذي تم فرضه خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة