إيطاليا تستعين بمومياء كاهن مصرى للتوصل لعلاج السرطان..ادعوا لجيهان السادات بعد مرورها بأزمة صحية

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"وثائق فكتوريا" تكشف تورط النظام بمقتل 5210 مدنيين في حمص
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الأحد 11 يوليو 2021 04:13 مساءً
"الزكاة والجمارك" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو
-
الأحد 11 يوليو 2021 04:11 مساءً
شاهد.. صورة باسمة للمك سلمان والسلطان هيثم وولي العهد تجتذب رواد "تويتر"
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الأحد 11 يوليو 2021 04:11 مساءً
وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان
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الأحد 11 يوليو 2021 04:11 مساءً
طلاب الثانوية العامة ببنى سويف امتحان اللغة العربية متوسط والوقت مناسب
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الأحد 11 يوليو 2021 04:10 مساءً
مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يسجل ارتفاعا خلال مايو بدعم نشاط التعدين
-
الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً
«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «عابد» للائحة الداخلية وترفض تعديلات «أبوالعلا»
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الأحد 11 يوليو 2021 04:05 مساءً
تركيب وحدة استزراع سمكى فى الإسكندرية لتلبية احتياجات أهالى العجمى (صور)
-
الأحد 11 يوليو 2021 04:05 مساءً
خسائر بالملايين.. مصطفي سالم يطالب بسرعة التعامل مع حريق طهطا وصرف تعويضات
-
الأحد 11 يوليو 2021 04:04 مساءً
لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف
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الأحد 11 يوليو 2021 04:04 مساءً
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إيطاليا تستعين بمومياء كاهن مصرى للتوصل لعلاج السرطان..ادعوا لجيهان السادات بعد مرورها بأزمة صحية
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فيديو اليوم السابع
الخميس 24 يونيو 2021 02:09 مساءً
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