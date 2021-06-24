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جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من نبات القات المخدر

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جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من نبات القات المخدر جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من نبات القات المخدر

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تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية القادمة من إديس أبابا اشتبه أحمد سيد إبراهيم رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب يحمل جنسية عربية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى . وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ خالد محمد مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف حازم ياسين رئيس القسم فتبين وجود 26 كيلو من نبات القات المخدر مخبأة فى أكياس المكسرات داخل حقائبه.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 89 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

المصرى اليوم

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