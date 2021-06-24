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مدير تعليم المنوفية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

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مدير تعليم المنوفية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية مدير تعليم المنوفية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

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تفقد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بعض لجان الامتحانات التحريرية لشهادة الدبلومات الفنية بإدارة قويسنا التعليمية لليوم الخامس من امتحانات الدبلومات الفنية.

وتابع انتظام سير الامتحانات بلجان ( قويسنا الثانوية الفنية العسكرية الصناعية بنين ــ لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية والتي يؤدي فيها الاختبار طلبة الشهيد باسم شلف الثانوية الفنية التجارية المشتركة ) حيث تابع انضباط وانتظام سير العملية الامتحانية بتلك اللجان والتزام الجميع طلابا ومعلمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية كما من عدم وجود شكاوى من أسئلة الامتحان .

وفي ذات السياق تابع مدير المديرية العمل بلجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام ثلاث سنوات قطاع قويسنا للاطمئنان على انتظام العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالغرف .

وتفقد سويد المبنى الملحق التابع مبنى الإدارة التعليمية بقويسنا المتابعة تقديم الخدمات للجماهير حيث تابع أقسام التوجيهات الفنية شؤون الطلاب وقسم التدريب والتنسيق وقسم التوجيهات الفنية).

المصرى اليوم

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