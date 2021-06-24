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تعرض قناة «MBC مصر»، غداً الجمعة في الثامنة مساءً أحدث عروض «مسرح مصر»، حيث تعرض المسرحية الكوميدية «رمي جتت».

مسرحية «رمي جتت»، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول جريمة قتل تقع في منزل بعض الطلبة مما يسبب لهم الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم على ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن «ويزو»، ومحمد أسامة «أس أس»، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.