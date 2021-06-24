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بدء التقديم على 528 فرصة عمل بمرتبات مجزية في قنا

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بدء التقديم على 528 فرصة عمل بمرتبات مجزية في قنا بدء التقديم على 528 فرصة عمل بمرتبات مجزية في قنا

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان بدء مديرية القوى العاملة بقنا اليوم وحتي استيفاء العدد المطلوب في قبول طلبات راغبى العمل على 528 فرصة عمل للذكور والإناث في 6 شركات،، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وقال الوزير إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين.

ومن جانبه، أوضح أيمن عبدالوهاب مدير المديرية أن الفرص المطلوبة تتمثل في 500 فرصة على وظيفة مورد وموزع والمؤهل عالي وفوق المتوسط ومتوسط وأقل، والسن من 18 إلى 35 سنة والأجر 2500 جنيه بالإضافة إلى الحوافز.

وقال إن هناك 20 فرصة عمل أخرى على وظيفة مسؤول تمويل مؤهل عالي، والسن من 23 إلى 30 سنة، والأجر من 1400 إلى 1750 جنيه، مشيرا إلى 8 فرص عمل أخرى على مهن مهندس مدني وفني معمل وجودة، ومشغل محطة خرسانة، ومشغل مكن طوب، وسائق لودر، وإداري.

وأكد مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وأوضح أن الطلبات تقدم حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة شارع الصفوة- الشؤون- وسط البلد- قنا بجوار مدرسة الصفوة الابتدائية.

المصرى اليوم

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