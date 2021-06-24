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سقوط عصابة سرقت 12 دراجة نارية و 8 تروسيكل

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سقوط عصابة سرقت 12 دراجة نارية و 8 تروسيكل سقوط عصابة سرقت 12 دراجة نارية و 8 تروسيكل

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ضبطت قوة امنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة اثناء مرورها لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"حال إستقلال كل منهما دراجة نارية بدون "لوحات معدنية".

بمناقشتهما عن مصدر الدراجتين المضبوطتين بحوزتهما إعترفا بسرقتهما من منطقة العبور بالقليوبية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالإشتراك مع آخر "له معلومات جنائية"

تم ضبطه وبحوزته طبنجة وعدد من الطلقات ،وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث ، وأضاف المتهم الأخير بقيامه بإخفاء الدراجات النارية المستولى عليها بمحيط منطقة سكنه بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم إستهداف منطقة سكنه وضبط "بندقية آلية- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة "داخل الشقة سكنه"- عدد 12 دراجة نارية- عدد 8 تروسيكل "من متحصلات السرقة"

المصرى اليوم

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