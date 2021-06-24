أخبار عاجلة

"وثائق فكتوريا" تكشف تورط النظام بمقتل 5210 مدنيين في حمص -
"الزكاة والجمارك" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو -
شاهد.. صورة باسمة للمك سلمان والسلطان هيثم وولي العهد تجتذب رواد "تويتر" -
وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان -
طلاب الثانوية العامة ببنى سويف امتحان اللغة العربية متوسط والوقت مناسب -
مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يسجل ارتفاعا خلال مايو بدعم نشاط التعدين -
«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «عابد» للائحة الداخلية وترفض تعديلات «أبوالعلا» -
تركيب وحدة استزراع سمكى فى الإسكندرية لتلبية احتياجات أهالى العجمى (صور) -
خسائر بالملايين.. مصطفي سالم يطالب بسرعة التعامل مع حريق طهطا وصرف تعويضات  -
لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المراجعين" تعتمد قواعد انتخابات التنظيم الجديد

Print
"المراجعين" تعتمد قواعد انتخابات التنظيم الجديد "المراجعين" تعتمد قواعد انتخابات التنظيم الجديد
خلال اجتماع جمعيتها العمومية أمس لعام 2021

عقدت الهيئة للمراجعين والمحاسبين، أمس، جمعيتها العمومية للعام 2021م، عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو مجلس الإدارة عبدالمحسن الفارس، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والعديد من أعضاء الجمعية العمومية.

وفي بداية الاجتماع؛ ألقى "الفارس" كلمة رحب فيها بالأعضاء وأثنى فيها على جهود الأمانة العامة خلال عام 2020م، تلا ذلك استعراض الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس إنجازات الهيئة لعام 2020م والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية التي تهدف إلى رفع جودة الأداء المهني.

وشمل جدول الأعمال إقرار القوائم المالية عن العام المالي 2020م، وتقرير مجلس إدارة الهيئة عن نشاط الهيئة لعام 2020م، وتعيين مراجع حسابات الهيئة لعام 2022م وتحديد مكافآته، بالإضافة إلى اعتماد قواعد انتخابات الأعضاء الأساسيين في مجلس إدارة الهيئة وفق التنظيم الجديد للهيئة.

جدير بالذكر أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه مؤخرًا جاء ليتجاوب مع التطور الحاصل في بيئة الأعمال في المملكة، وتنامي عدد الشركات، وارتفاع حجم الاستثمارات مما استدعى إجراء تعديلات على الأنظمة والتشريعات لتواكب التطور الملحوظ وتسهم في زيادة المحاسبين القانونيين وتنظيم المهن المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة لحاجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لغير المزاولين لعضوية مجلس إدارة الهيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يسجل ارتفاعا خلال مايو بدعم نشاط التعدين

مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يسجل ارتفاعا خلال مايو بدعم نشاط التعدين

قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟

قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟

ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي السعودية وشعبها لوحة فنية

ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي السعودية وشعبها لوحة فنية

السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة

السعودية تطلق مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة