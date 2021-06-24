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بينهم امرأة.. العراق يعلن اعتقال 9 إرهابيين من داعش

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بينهم امرأة.. العراق يعلن اعتقال 9 إرهابيين من داعش بينهم امرأة.. العراق يعلن اعتقال 9 إرهابيين من داعش

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أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الخميس، اعتقال 9 إرهابيين من تنظيم داعش بينهم امرأة في محافظة كركوك.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، في بيان، إنها تمكنت من القبض عليهم وفق مذكرات توقيف لمبايعتهم داعش وحملهم السلاح ومقاتلتهم ضمن صفوف التنظيم ونصبهم السيطرات الوهمية، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية ووقود.

وأضاف البيان أنه «تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعترافات واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا كافة».

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة قضائية عراقية حكماً بالإعدام بحق 13 مداناً بجريمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

وتصاعدت حدة الهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم داعش منذ مطلع العام الماضي، باستهداف المدن والقطعات الأمنية بين الحين والآخر.

المصرى اليوم

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