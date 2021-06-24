وزير التعليم لـ«المصري اليوم»: امتحانات يونيو للتدريب وليست على «التابلت»

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بدأ طلاب الثانوية العامة استكمال الامتحانات التجريبية الثالثة والأخيرة لشهر يونيو من المنزل والتي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة التاسعة مساءا، حيث تتيح الوزارة وفق الجدول المعلن امتحان مادتي الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية ومادتى الفيزياء والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية.

وسادت حالة من التوتر بين طلاب الثانوية العامة بسبب عدم تمكنهم من أداء الامتحانات إلكترونيا على التابلت كما توقعوا، مؤكدين أن الوزارة أتاحت الامتحانات على الموقع الالكتروني بصيغة pdf فقط مع توفير الاجابات.

وأكد الطلاب أنهم جهزوا أنفسهم للامتحانات الالكترونيه على التابلت إلا أنهم فوجئوا بعدم استلام أكواد الامتحانات أو نزول الامتحانات على التابلت.

وأضاف الطلاب أن بعضهم فوجئ بغلق أجهزة التابلت الخاصة بهم خلال غلق الوزارة لأجهزة الطلاب بالصين الأول والثاني الثانوي، مشيرين إلى أن جميع اجابات الامتحانات تمثلت في الاختيار الأول لكل سؤال.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن الهدف من توفير الامتحانات التجريبية على موقع الوزارة هو طباعتها والتدريب عليها وليس اجابتها من التابلت وبالتالي لا يوجد اكواد امتحانات ولا حاجة للتابلت سوى لقراءة الامتحان من موقع الوزارة.

وأضاف «شوقي» أن ما حدث من غلق أجهزة التابلت ليس خطأ ولا مشكلة وانما أعمال تقنية تقوم بها الوزارة لأهداف فنية، معلنًا إتاحة الوزارة نماذج الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة لشهر يونيو، حيث تتيح الوزارة الأسئلة والإجابات لتدريب الطلاب على نمط الأسئلة الجديد، وذلك على موقع الوزارة عبر الرابط التالى:

https://moe.gov.eg/ar/june_test2021_3sec/?fbclid=IwAR3e9gBy1_Gcg4LiIQHlkrQtGI0QGdeAEr6xOVOjkYhqBv9gABliA6WjqYg