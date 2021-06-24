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في ذكراه العاشرة.. أسرة الشيخ أبوالعينين شعيشع تطالب باطلاق اسمه على معهد بيلا الأزهري

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في ذكراه العاشرة.. أسرة الشيخ أبوالعينين شعيشع تطالب باطلاق اسمه على معهد بيلا الأزهري في ذكراه العاشرة.. أسرة الشيخ أبوالعينين شعيشع تطالب باطلاق اسمه على معهد بيلا الأزهري

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طالبت أُسرة القارئ الراحل الشيخ أبوالعينين شعيشع، نقيب قُراء الاسبق، بإطلاق اسمه على المعهد الدينى الأزهرى ببيلا، وإطلاق اسمه أيضاً على شارع وميدان في مسقط رأسه بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، إكراماً لتاريخه المُشرف، ورحلته القرآنية التي استمرت لأكثر من 80 عاماً، أُسوةً بأبناء جيله من عمالقة تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي والاسلامي، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى العاشرة لرحيله.

وحلت أمس الأربعاء 23 يونيو، الذكرى العاشرة على رحيل آخر جيل عمالقة قارئى القرآن الكريم، القارئ الشيخ أبوالعينين شعيشع، الذي وافته المنية يوم الخميس، 23 يونيو من عام 2011، بعد صراع طويل مع المرض، عن عُمر يُناهز 89 عاماً.

وقال مصطفى أحمد شعيشع، نجل شقيق الشيخ أبوالعينين شعيشع، في تصريحات صحفية، إن عمه لم يُكرم حتى الآن ولو بإطلاق اسمه على معهد دينى أو شارع في مدينة بيلا، مُطالباً فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإطلاق اسم عمه الشيخ أبوالعينين شعيشع على المعهد الدينى الأزهرى ببيلا أُسوةً بالراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوى، نقيب القُراء السابق، والذى تم إطلاق اسمه على المعهد الأزهرى بتلا منوفية.

وأكد محمد عوض اليمانى الشيخ، حفيد الشيخ الراحل «نجل ابنة شقيقته»، إن جده الشيخ أبوالعينين شعيشع يستحق التكريم ويستحق الاحتفاء به كونه يُعد آخر عباقرة دولة التلاوة، كما أنه يُعد من الرعيل الأول لقُراء القرآن الكريم في مصر، مُناشداً اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإطلاق اسم جده على شارع وميدان في مدينة بيلا، تكريماً لهذا العلم القرآنى الكبير، وتقديراً لرحلته القرآنية الحافلة بالعطاء، باعتباره آخر جيل من أجيال العمالقة.

المصرى اليوم

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