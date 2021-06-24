أول تعليق من علي دائي بعد معادلة رونالدو لرقمه التاريخي.. و«الدون» يفاجئه بالرد

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حرص النجم الإيراني الدولي السابق على دائي، على توجيه التهنئة إلى كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال بعد بلوغه الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية.

وعادل البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء أمس، رقم الإيراني على دائي القياسي كأكثر من سجل أهدافًا دولية في كرة القدم برصيد 109 أهداف، وذلك بعدما سجل هدفين في مرمى فرنسا ببطولة أوروبا لكرة القدم يورو 2020.

وسجل رونالدو هدفًا من ركلة جزاء في الشوط الأول، وأضاف الهدف الثاني بنفس الطريقة في الشوط الثاني ليجعل النتيجة 2-2، وبات يحتاج إلى هدف واحد لكسر الرقم القياسي.

وكتب على دائي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل انستجرام: «كل التهاني لكريستيانو رونالدو الذي أصبح الآن على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي لتسجيل الأهداف الدولية للرجال.. يشرفني أن هذا الإنجاز الرائع سيكون من نصيب رونالدو، البطل العظيم في كرة القدم، والإنسان المهتم الذي يلهم ويؤثر على الحياة في جميع أنحاء العالم».

فيما قام كريستيانو رونالدو الملقب بـ «الدون» بكتابة تعليق على منشور على دائي قائلا: «الأبطال الحقيقيون يظلون أبطالًا إلى الأبد. أنا فخور جدًا بقراءة مثل هذه الكلمات اللطيفة من آيدول (محبوب الجماهير) ضخم مثلك. شكرا لك على دائي».

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