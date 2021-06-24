السجن عامين و١٥ سنة للمتهمين بخطف محاسب وسرقة سيارته بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي ، بمعاقبة ٥ متهمين بالسجن 15 عاما وغرامة 20 ألف جنيه، و3 سنوات للمتهم السادس، والحبس عامين للمتهمين من السابع حتى العاشر ، لقيامهم بخطف محاسب وسرقة سيارته بالإكراه.

تعود أحداث القضية لعام 2019 ، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية ، 10 أشخاص إلى محكمة جنايات الزقازيق ، وتبين من أمر الإحالة قيام المتهمين من الأول إلي الخامس فى غضون شهر سبتمبر 2019 بدائرة مركز أبوحماد، بسرقة السيارة المملوكة للمجني عليه " ي . ع. ج" 38 عاما محاسب بأحد البنوك، ومقيم أبوحماد، بأن استوقفوه ليلا أثناء سيره بالطريق العام وأشهروا فى وجهه أسلحة نارية ، وأطلقوا منها أعيرة نارية لبث الرعب فى نفسه وتمكنوا من سرقته، وقاموا بخطفه وتقييده بالحبال وغموا عينيه واصطحبوه إلى مكان بعيد عن المارة.

وتبين من أمر الإحالة توجيه عقوبة إخفاء أشياء مسروقة للمتهم السادس، وقيام المتهمين السابع والثامن والعاشر، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بتزوير محررين رسميين هما ترخيص السيارة ، وتبين قيام المتهم التاسع بإخفاء السيارة كونها من متحصلات السرقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.