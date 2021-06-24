ضبط مخزن أدوية غير مرخص بداخله 49 ألف عبوة دوائية في حملة بالأقصر

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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالأقصر حملة، بالتنسيق مع مديرية التموين، في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتكليف هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، وبتوجيهات رئيس هيئة الدواء المصرية ومتابعة مدير عام الإداره المركزيه للعمليات بهيئه الدواء المصرى ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرى وتكليف وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

أسفرت جهود الحملة التي قادها كل من الدكتورة نعمة عبد اللطيف مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتور محمود عبد الناصر مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالأقصر، عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص به عدد 216 صنف دوائي بإجمالى 48960 عبوة دوائية تقدر قيمتها بمليون و ستمائة و ثمانون الف جنيها .

وشارك بالحملة من أعضاء التفتيش الصيدلي كل من دكتور أحمد صبرى ودكتور مرفت راشد، ودكتور محمد حافظ مفتشى الصيدلة بالإدارة العامة للصيدلة.

وتم تحريز الأدوية وتحرير محضر 7510 إداري الاقصر للعرض على النيابة.