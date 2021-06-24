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«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «عابد» للائحة الداخلية وترفض تعديلات «أبوالعلا»
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الأحد 11 يوليو 2021 04:05 مساءً
تركيب وحدة استزراع سمكى فى الإسكندرية لتلبية احتياجات أهالى العجمى (صور)
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الأحد 11 يوليو 2021 04:05 مساءً
خسائر بالملايين.. مصطفي سالم يطالب بسرعة التعامل مع حريق طهطا وصرف تعويضات
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الأحد 11 يوليو 2021 04:04 مساءً
لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف
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الأحد 11 يوليو 2021 04:04 مساءً
تأجيل محاكمة نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر إلى سبتمبر
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الأحد 11 يوليو 2021 04:04 مساءً
لتأهيل ذوى الاعاقات السمعية.. إطلاق برنامج سفراء الأيدي الناطقة بمكتبة الإسكندرية
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الأحد 11 يوليو 2021 04:04 مساءً
التعليم: ضبط 15 حالة غش واستبعاد 4 رؤساء لجان في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة
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الأحد 11 يوليو 2021 04:04 مساءً
خبير أراضي: المحاصيل الورقية الأكثر مقاومة للملوحة يليها المحاصيل الحقلية فالخضروات
-
الأحد 11 يوليو 2021 04:04 مساءً
أرسنال يضمّ البرتغالي تافاريس إلى صفوفه
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الأحد 11 يوليو 2021 04:00 مساءً
"مسن غميقة وشقيقته" ينتظران قرار التنمية الاجتماعية بنقلهما لدور الرعاية
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الأحد 11 يوليو 2021 03:56 مساءً
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توقعات لمباريات دور الـ16 في يورو 2020.. من سيتأهل لربع النهائي؟
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cnn arabic
الخميس 24 يونيو 2021 01:29 مساءً
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