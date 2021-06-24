جراحة مبهرة بحالة إفاقة.. استئصال ورم دماغي من أربعينية بالرياض

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إنجاز لـ"سعود الطبية".. من ضعف الكلام وحركة اليد إلى صحة ممتازة

سجّلت مدينة الملك سعود الطبية إنجازاً جراحياً جديداً ومبهراً؛ حيث استأصلت ورماً دماغياً من أربعينية في عملية جراحية وهي في حالة الإفاقة.

وأوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور سامي المحيميد، أن المريضة حضرت إلى طوارئ المدينة وهي تشتكي من صعوبة في الكلام وضعف مستمر في حركة اليد اليمنى، وتم على إثرها إدخالها للتنويم لعمل الفحوصات اللازمة.

وبيّن "المحيميد" أن أشعة الرأس المغناطيسية أظهرت كتلتين في الفص الأيسر من الدماغ، كانت الأولى في منطقة ما قبل الحركة ومركز الكلام، والثانية متشعبة خلف المنطقة الرئيسية للحساس، وتم بعد ذلك مناقشة الحالة مع فريق التخدير وأخصائيو الكلام والتخاطب، وأخصائيو العلاج الطبيعي، وتقرر إجراء العملية والمريضة في حالة الإفاقة، وذلك حفاظاً على المناطق المهمة في الدماغ.

وأضاف: "تم في العملية استخدام نظام أشعة الملاحة وعمل فتحتين منفصلتين لإزالة الكتلتين، بعد عمل تخدير موضعي، وتم استئصالهما باستخدام جهاز الكافيترون بمساعدة الميكروسكوب الجراحي، وتم مراقبة وفحص المريضة من قبل أخصائيي التخاطب والعلاج الطبيعي طوال فترة استئصال الورم التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.

وأشار "المحيميد" إلى أنه تم نقل المريضة بعد العملية إلى العناية المركزة وذلك لمراقبتها، وأظهرت الأشعة استئصالاً شبه كامل للورم، وكانت نتيجة تحليل العينة ورماً غرائياً من الدرجة الرابعة، موضحاً أن المريضة تتمتع الآن بحالة صحية ممتازة وتستعد للخروج من المدينة.

يُذكر أن قسم جراحة المخ والأعصاب في المدينة يملك كفاءات مميزة وحقق إنجازات جراحية كبيرة.

مدينة الملك سعود الطبية