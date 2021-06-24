أخبار عاجلة

«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «عابد» للائحة الداخلية وترفض تعديلات «أبوالعلا» -
تركيب وحدة استزراع سمكى فى الإسكندرية لتلبية احتياجات أهالى العجمى (صور) -
خسائر بالملايين.. مصطفي سالم يطالب بسرعة التعامل مع حريق طهطا وصرف تعويضات  -
لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف -
تأجيل محاكمة نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر إلى سبتمبر -
لتأهيل ذوى الاعاقات السمعية.. إطلاق برنامج سفراء الأيدي الناطقة بمكتبة الإسكندرية -
التعليم: ضبط 15 حالة غش واستبعاد 4 رؤساء لجان في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة -
خبير أراضي: المحاصيل الورقية الأكثر مقاومة للملوحة يليها المحاصيل الحقلية فالخضروات -
أرسنال يضمّ البرتغالي تافاريس إلى صفوفه -
"مسن غميقة وشقيقته" ينتظران قرار التنمية الاجتماعية بنقلهما لدور الرعاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأكاديمية المالية تطلق اختبار الشهادة المهنية للالتزام لشركات التمويل

Print
الأكاديمية المالية تطلق اختبار الشهادة المهنية للالتزام لشركات التمويل الأكاديمية المالية تطلق اختبار الشهادة المهنية للالتزام لشركات التمويل
وتحقيقاً لدور البنك المركزي في تطوير العاملين في هذا القطاع

الأكاديمية المالية تطلق اختبار الشهادة المهنية للالتزام لشركات التمويل

أعلنت الأكاديمية المالية عن إطلاق الشهادة المهنية "للالتزام لشركات قطاع التمويل" بالتعاون مع البنك المركزي السعودي ممثلاً بإدارة الرقابة على شركات التمويل.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور الأكاديمية المالية في تطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي السعودي وتحقيقاً لدور البنك المركزي في تطوير العاملين في قطاع التمويل.

وذكرت الأكاديمية أن الشهادة تعد متطلبًا إلزاميًا لمديري الالتزام في شركات التمويل أو عند التعيين لهذا المنصب وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن ويشترط على المتقدم للاختبار كفرد مستقل أن يكون سعودي الجنسية أو من مواطني مجلس التعاون الخليجي أو ممن يعاملون معاملة المواطنين بحسب نظام مكتب العمل.

ويأتي اختبار الشهادة المهنية للالتزام في التمويل لرفع كفاءة العاملين في قطاع التمويل وتنمية معارفهم ورفع مهاراتهم ويُعد أحد أدوات القياس المساهمة في التحقق من وجود الحد الأدنى من القدرات لدى موظفي الالتزام في قطاع التمويل.
ويشتمل على عدد من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية ذات الارتباط بمفهوم الالتزام في قطاع شركات التمويل، حيث يمكن التسجيل والاطلاع على تفاصيل الاختبار زيارة موقع الأكاديمية عبر الرابط التالي: https://cutt.us/5S6Wu.

وتعقد الأكاديمية المالية الاختبارات المتعلقة بالتراخيص المهنية على النحو المطلوب والمحدّد من قبل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، حيث تتولى الأكاديمية مهمة الإشراف والتطوير وتقديم الاختبارات المهنية في المجالات المالية المختلفة كالمصرفية والتمويل وسوق المال والتأمين، بالإضافة إلى المجالات المتخصصة كمجال وسطاء الأسهم ومعايني الحوادث لشركات التأمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الزكاة والجمارك" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو

"الزكاة والجمارك" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو

شاهد.. صورة باسمة للمك سلمان والسلطان هيثم وولي العهد تجتذب رواد "تويتر"

شاهد.. صورة باسمة للمك سلمان والسلطان هيثم وولي العهد تجتذب رواد "تويتر"

وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان

وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان

"مسن غميقة وشقيقته" ينتظران قرار التنمية الاجتماعية بنقلهما لدور الرعاية

"مسن غميقة وشقيقته" ينتظران قرار التنمية الاجتماعية بنقلهما لدور الرعاية