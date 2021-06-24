"سلطان بن سلمان" يدشن برنامج التثقيف والتوعية.. ويرعى إطلاق "أصدقاء رغم اختلافنا"

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بالتزامن مع اليوم العالمي للبهاق ولدعم قضايا الأطفال وكافة أنواع الإعاقة

دشن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، برنامج التثقيف والتوعية، كما رعى إطلاق فيديو "أصدقاء رغم اختلافنا".

وعبّر الأمير سلطان خلال كلمته بهذه المناسبة، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية المهمة ودعمه الكامل للبرامج والمشاريع النوعية المتميزة، والتي تمنح المركز حضورًا في القضايا المتعلقة بالإعاقة أولًا، وقضايا الأطفال بصفة خاصة في بعض الإشكاليات التي تسبب ضغوطات عليهم.

وأكد أن موضوع البهاق مهم جدًّا وإن لم يكن ظاهرًا على الساحة الآن بشكل واضح؛ ولذلك فإن أهداف هذا البرنامج مهمة جدًّا حيث تتناول الموضوع بشكل جديد يخاطب المجتمع وفق طرق وأساليب حديثة ومنظمة وصحيحة.

وفي ختام كلمته قدّم الأمير سلطان، الشكر لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومنسوبيه، كما قدّم شكره للأميرة ياسمين بنت أحمد بن سلمان، مديرة برنامج التثقيف والتوعية.

من جانبها، عبّرت الأميرة ياسمين بنت أحمد بن سلمان، عن امتنانها وتقديرها للأمير سلطان بن سلمان، تدشينه ودعمه للبرنامج وأهدافه، والذي يسعى لنشر التوعية والتثقيف، ويساهم في تقديم برامج ووسائل التثقيف والتوعية المرئية والمسموعة والمقروءة منها، والأنشطة التدريبية؛ للتوعية بكافة أنواع الإعاقات، وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع المحيط بهم، والمشاركة في تفعيل الأيام والمناسبات العالمية التي تُعنى بهم سنويًّا والتعريف بطرق ووسائل التثقيف والتوعية الحديثة التي تسهم في تحسين نوعية حياتهم وتلبية احتياجاتهم.

وشهدت أعمال التدشين إطلاق فيديو بعنوان "أصدقاء رغم اختلافنا"، وهو أحد مبادرات برنامج التثقيف والتوعية التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية احترام وتقبل اختلافاتنا ونشر الوعي حول قضية "التنمر" بين الأطفال ذوي الإعاقة وأقرانهم.

جدير بالذكر أن إطلاق فيديو "أصدقاء رغم اختلافنا" يأتي بالتزامن مع# اليوم _العالمي _للبهاق، الذي يصادف يوم 25 يونيو من كل عام.