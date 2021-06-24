أمانة جدة تغلق 32 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

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بعد تنفيذ 3899 جولة رقابية مع الجهات المعنية

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 3899 جولة رقابية مع الجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 32 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت الفرق الميدانية خلالها 57 مخالفة تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.أمانة محافظة جدة